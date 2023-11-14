«Людей просто прибивают». Ловчев — об отношении Абаскаля к футболистам «Спартака»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев считает, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль «прибивает» футболистов своим отношением и перестановками в составе.

«Дело не только в Соболеве, скажем. Что происходит с Бонгонда? Он, когда только приехал из Испании, был совершенно другим, а сейчас с центра поля убежать не может? Соболев сидит. Денисов сел на лавку — сейчас на месте правого защитника вышел Зобнин.

Раньше, после игры в Екатеринбурге, он сажал Литвинова, который в том пропущенном голе не был виноват.

Ну этим людей просто прибивают", — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Напомним, после 15 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 московский «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице.