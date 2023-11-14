Булыкин: Сёмину нравилось, когда футболисты заводились и иногда дрались

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о слухах о конфликте между футболистами железнодорожников — Артёмом Дзюбой и Сергеем Пиняевым. Ранее сообщалось, что игроки красно-зелёных повздорили в раздевалке после матча 14-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1).

«Юрию Павловичу Сёмину в своё время нравилось, когда игроки заводились на поле, а иногда даже дрались. Конечно, это очень сильно влияет на атмосферу в команде. Не знаю, что там произошло. Подрались Дзюба с Пиняевым или просто потолкались или поговорили на повышенных тонах. Но я думаю, что тренер и руководство команды разберутся в этом эпизоде.

«Локомотиву» сейчас не нужно нарушение микроклимата. Наоборот, нужна хорошая, рабочая атмосфера, которая поможет команде закончить первую часть сезона в тройке. Отставание составляет всего одно очко, всё возможно. Сейчас нужно собраться и действовать вместе как единый организм, а не как отдельные личности, которые выясняют отношения и тешат своё самолюбие», — приводит слова Булыкина «Матч ТВ».