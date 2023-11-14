Купить билет на ретро-матч «Локомотив» – ЦСКА на «РЖД Арене» 19 ноября 2023 года

В Москве на стадионе «РЖД Арена» состоится Золотой ретро-матч между столичными «Локомотивом» и ЦСКА. На одну игру команды возглавят легендарные Юрий Сёмин и Валерий Газзаев. А на поле выйдут прославленные ветераны «Локомотива» и ЦСКА: Дмитрий Сычёв, Сергей Игнашевич, Дмитрий Лоськов, Евгений Алдонин, Заза Джанашия, Юрий Жирков, Динияр Билялетдинов, Элвир Рахимич и многие другие легенды российского футбола.

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Матч начнётся в 19:30, а уже с 17:30 на площади перед стадионом стартует развлекательная программа: автограф-сессия с амбассадорами, зона футбольных клубов для болельщиков, экспонирование трофеев, откроется зона фуд-корта. В 18:00 для всех зрителей начнётся ретро-дискотека – выступят популярные в начале нулевых группы «Пропаганда», «Краски» и «Фактор-2». Билеты уже в продаже!