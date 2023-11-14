Президент «Атлетико Сеаренсе» пригласил Александра Мостового на просмотр в тренерский штаб

Президент бразильского футбольного клуба «Атлетико Сеаренсе» Ари, ранее выступавший за «Спартак», «Локомотив», «Краснодар» и сборную России, пригласил Александра Мостового на просмотр в тренерский штаб.

«Готов ли я назначить Александра Мостового на пост главного тренера своей команды? Для начала пусть он прилетит ко мне в Бразилию. Я помню его, но как он будет работать тренером — для меня большой вопрос.

Я приглашаю его в мою команду на просмотр. Он поработает с коллективом, поговорит с командой. Посмотрим, что он умеет, и, может быть, он возглавит её в будущем. На данный момент у меня работает новый португальский специалист. Мостовой может либо войти в его штаб, либо спустя время стать главным тренером. В любом случае я приглашаю всех россиян к себе!», — приводит слова Ари «РБ Спорт».

Футбольный клуб «Атлетико Сеаренсе» из города Форталеза выступает в бразильской Серии D. В 2017 году экс-нападающий Ари стал главным спонсором и владельцем клуба.