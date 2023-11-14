Жирков — о матче легенд «Локомотив» — ЦСКА: нам, старичкам, нужно где-то подвигаться

Бывший игрок московского ЦСКА Юрий Жирков высказался о предстоящем Золотом ретро-матче с «Локомотивом», который пройдёт 19 ноября на стадионе «РЖД Арена».

«Меня пригласили на матч легенд «Локомотива» и ЦСКА. С удовольствие приму участием и сыграю. Хорошо, что проводятся такие матчи. Нам старичкам нужно где-то подвигаться (смеётся).

С кем больше всего хочу увидеться? Я Рахимича давно не видел. Слышал, что Красич в заявке. Со многими хотел бы увидеться и поговорить. У матча будет хорошая атмосфера», — сказал Жирков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ранее в 2023 году РФС уже организовал следующие ретроматчи: «Спартак» (Москва) — сборная мира (2:1), «Зенит» (Санкт-Петербург) — сборная России (1:1), сборная России — сборная Африки (4:3) и «Динамо» (Сталинград) – «Спартак» (0:2). В 2022 году состоялись две игры с участием легенд «Спартака» и «Зенита» (0:2 и 2:1).

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