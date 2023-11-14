CAS назначил дату слушания по делу о разрыве контракта норвежца Ботхейма с «Краснодаром»

Спортивный арбитражный суд (CAS) 19 декабря 2023 года проведёт слушания по делу о разрыве контракта норвежским футболистом Эриком Ботхеймом с футбольный клубом «Краснодар», сообщается на сайте суда.

Напомним, Ботхейм присоединился к «Краснодару» зимой 2022 года, однако уже в марте из-за политической ситуации разорвал контракт с клубом. Эрик не провёл в составе «быков» ни одного матча. После ухода из российской команды норвежский форвард перешёл в итальянскую «Салернитану». Футболист подписал с новым клубом контракт до лета 2026 года.

В текущем сезоне итальянской Серии А 23-летний нападающий принял участие в семи встречах, но не смог отметиться результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ботхейма в € 3,5 млн.