Симеоне: каждый игрок моей команды хорош. Но главное качество для футболиста — интеллект

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о главном качестве хорошего футболиста.

«Каждый игрок, попадающий в основной состав нашей команды, хорош. Но главное – это интеллект. Умный игрок быстро понимает, что происходит как на поле, так и за его пределами. Когда у вас в составе есть 16-17 умных игроков, выполнять поставленные задачи становится гораздо проще. В «Атлетико» все футболисты доверяют нашим идеям и чётко следуют установкам.

Многие забывают, что два года назад, когда мы выиграли Ла Лигу, мы играли так же, и нас критиковали за то, что в центре полузащиты играли Коке, Лемар и Льоренте», – приводит слова Симеоне Marca.

На данный момент «Атлетико» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Матрасники» набрали 28 очков после 12 игр.