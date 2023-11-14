Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Суперкомпьютер оценил шансы клубов АПЛ на чемпионство в сезоне-2023/2024

Суперкомпьютер оценил шансы клубов АПЛ на чемпионство в сезоне-2023/2024
Аудио-версия:
Комментарии

Суперкомпьютер известной статистической платформы Opta спрогнозировал шансы клубов английской Премьер-лиги на чемпионство в сезоне-2023/2024.

Шансы клубов АПЛ на чемпионство по версии Суперкомпьютера Opta Predictor:

«Манчестер Сити» — 87,1%;

«Ливерпуль» — 7,2%;

«Арсенал» — 5,3%;

«Тоттенхэм» — 0,2%;

«Астон Вилла» — 0,1%.

На данный момент лидером английской Премьер-лиги после 12 сыгранных матчей является «Манчестер Сити», у которого 28 очков. Затем с 27 очками следуют «Ливерпуль» и «Арсенал», а следом располагаются «Тоттенхэм» с 26 очками и «Астон Вилла» с 25 очками.

В зоне вылета располагаются «Бёрнли» на последнем, 20-м месте с четырьмя очками, «Шеффилд Юнайтед» с пятью очками на 19-й позиции и «Лутон Таун» с шестью очками на 18-й строчке.

Материалы по теме
Каррагер — о чемпионской гонке в АПЛ: мы ещё не видели настоящий «Манчестер Сити»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android