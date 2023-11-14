Титов: видно, что Ивич хорошо поработал в «Краснодаре», команда полностью поменяла стиль

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов выделил лучших тренеров по итогам первой части сезона Российской Премьер-Лиги.

«Нет явного лучшего тренера. Я бы отметил работу Сергея Ташуева, но в «Ахмате» у него не получилось на старте сезона, а пришёл в «Факел» — получилось. Нельзя выделить кого-то сейчас, последние эмоции, это когда ты видишь, что было недавно. У Рахимова был провальный старт, первые семь-восемь туров были проблемы, но сейчас «Рубин» играет великолепно!

Лидирует «Краснодар» и, наверное, надо выделить Ивича. Видно, что он поработал хорошо. Команда полностью поменяла свой стиль, это не 75% контроля мяча. Играют разумно, есть хорошие моменты как в атаке, так и в обороне, еще и пропускают меньше всех», — приводит слова Титова Metaratings.ru.

На данный момент «Краснодар» лидирует в чемпионате России, набрав 32 очка после 15 туров. «Быки» опережают ближайшего преследователя, «Зенит» — на два балла.