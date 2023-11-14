Глава «Локомотива» Нагорных назвал полной ерундой слухи о драке Дзюбы с Пиняевым

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных отреагировал на слухи о потасовке нападающего Артёма Дзюбы с Сергеем Пиняевым.

«Потасовка Дзюбы и Пиняева? Начинается пауза на сборные — вбрасывается какая-то информация для того, видимо, чтобы футбольная тема оставалась в информационном пространстве. Никак это комментировать не могу, потому что это полная ерунда.

Команда живёт своей командной жизнью. Она выходит на матчи единым коллективном, демонстрирует, что она борется. Борется единый коллектив. Это всё, что я могу сказать по этому поводу», — сказал Нагорных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее в СМИ появились слухи, что между двумя игроками «Локомотива» произошла драка после матча 14-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1). Причиной конфликта стала критика обоюдная критика действий на поле.