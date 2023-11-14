Президент «Наполи» официально уволил Гарсию и назначил на пост тренера Маццарри

Президент итальянского «Наполи» Аурелио Де Лаурентис уволил главного тренера Руди Гарсию и назначил на его пост Вальтера Маццарри, сообщает пресс-служба клуба.

Гарсия был приглашён на пост тренера неаполитанцев этим летом вместо Лучано Спаллетти, который впервые за 33 года выиграл с командой итальянскую Серию А. Однако после 12 сыгранных матчей в Серии А «Наполи» располагается на 4-й строчке с 21 очком. В группе Лиги чемпионов клуб из Неаполя после четырёх игр находится на втором месте с семью очками.

Ключевым фактором для увольнения испанца стали последние два матча «Наполи». Сыграли вничью 1:1 в ЛЧ с берлинским «Унионом», а также проиграли в итальянской лиге «Эмполи» (0:1).

Маццарри уже возглавлял неаполитанцев с 2009 по 2013 год. При нём команда выигрывала Кубок Италии и завоевала серебряные медали.