Деку — об Ансу Фати: всё зависит от его выступлений. Думаю, он может вернуться в «Барсу»

Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о будущем вингера каталонцев Ансу Фати, выступающего в текущем сезоне за английский «Брайтон» на правах годичной аренды.

«Конечно, Ансу Фати может вернуться в «Барселону». Он играет за «Брайтон» лишь на правах аренды. Он молод и на данный момент счастлив.

Я думаю, что вариант с «Брайтоном» был очень удачным для того, чтобы играть в качественный футбол. Мы внимательно следим за его прогрессом. Всё зависит только от его выступлений, но Ансу наверняка может вернуться в нашу команду», — приводит слова Деку журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Фати находится в системе «Барселоны» с 2012 года. В текущем сезоне вингер провёл за «Брайтон» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.