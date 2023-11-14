Мостовой: приглашение Ари тренировать в Бразилии? В моём возрасте дальние перелёты опасны

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на приглашение президента «Атлетико Сеаренсе» Ари приехать на просмотр в тренерский штаб.

«Ари — молодец! Спасибо ему, что помнит и уважает людей, которые хорошо играли в футбол (смеётся). Но я воспринял это как шутку, когда узнал, что команда играет в третьем или четвёртом дивизионе Бразилии. В моём возрасте дальние перелёты уже опасны», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Футбольный клуб «Атлетико Сеаренсе» из города Форталеза выступает в бразильской Серии D. В 2017 году экс-нападающий «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» Ари стал главным спонсором и владельцем клуба. 37-летний форвард совмещает роль президента и игрока команды.