Глава «Локомотива» Нагорных: мы прогнозировали упорный чемпионат. Вся борьба в РПЛ впереди

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что в клубе прогнозировали упорный чемпионат.

«Итоги, наверное, будем подводить уже в зимней паузе. До неё впереди ещё очень важные матчи, а «Локомотив» на ходу. Предварительные итоги пока подводить не будем.

Место сегодня сложно оценивать, понимая плотность в таблице. Мы прогнозировали, что чемпионат в этом году будет очень упорным, — так оно и получается. От третьего места до седьмого три очка. Вся борьба ещё впереди», — сказал Нагорных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

На данный момент после 15 туров МИР РПЛ лидером является «Краснодар», у которого 32 очка. Ближайшими преследователи являются «Зенит» (30) и «Динамо» (25). «Локомотив» находится на седьмой строчке с 24 очками.