«Ювентус» продлил контракт с Фаджоли, отстранённым от футбола из-за ставок

Туринский «Ювентус» объявил официально объявил о продлении контракта с 22-летним полузащитником Николо Фаджоли. Соглашение будет действовать до 30 июня 2028 года.

«Подтверждаем то, о чём уже сообщали несколько недель назад: мы поддерживаем Николо Фаджоли на его терапевтическом и тренировочном пути и хотим оказать ему всю необходимую поддержку в ближайшие месяцы. Продление его контракта как раз соответствует этому, но дело не только в этом. Николо — очень важный для нас игрок, его технические качества и тактический ум известны всем, и мы убеждены, что его возвращение на поле станет для нас дополнительным преимуществом. Поэтому Фаджоли должен знать — и он это знает — что может продолжать работать здесь, каждый день тренируясь с командой с необходимым спокойствием. Также он знает, что мы рассчитываем на него и ждём его возвращения», — приводит слова спортивного директора «Ювентуса» Кристиано Джунтоли пресс-служба клуба.

Напомним, ранее Фаджоли был отстранён от футбола на семь месяцев из-за ставок, а агент итальянского полузащитника признался, что Николо страдает от игровой зависимости.