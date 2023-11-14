В агентстве Лукаса Оласы высказались об адаптации игрока в «Краснодаре»

В агентстве Sport Business, представляющем интересы защитника «Краснодара» Лукаса Оласы, рассказали об адаптации уругвайского футболиста в российском клубе.

«Лукас здорово адаптировался в «Краснодаре», провёл замечательный первый круг. Его клуб лидирует, что может быть лучше? Мы довольны и рады за него», — приводит слова агентства «РБ Спорт».

Напомним, 29-летний Оласа перешёл в «Краснодар» из «Вальядолида» в августе 2023 года. На счету защитника 15 матчей и одна результативная передача во всех турнирах в составе команды в текущем сезоне.

На данный момент «Краснодар» лидирует в чемпионате России, набрав 32 очка за 15 туров. «Быки» опережают своего ближайшего преследователя, «Зенит», на два очка.