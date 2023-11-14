Федерация футбола Кубы опубликовала состав на матч со сборной России

Федерация футбола Кубы опубликовала состав на товарищеский матч со сборной России, сообщает «Матч ТВ».

Вратари: Райко Аросарена, Исмел Моргадо, Йорлан Урхеллес Вильсон.

Защитники: Элвис Казанова, Алехандро Дельгадо, Дариэль Морехон, Орландо Кальво, Йосель Пьедра, Марио Пеньяльвер, Рикардо Леандро Поло, Карлос Васкес, Ромарио Торрес.

Полузащитники: Эдуардо Эрнандес, Рей Анхель Родригес, Юниор Юри Перес, Рикардо Леандро Поло Роман, Карель Эспиньо Контрерас.

Нападающие: Кристиан Валиенте Осорио, Даниэль Диас Квиала, Рейдель Санчес Лоренцо, Луис Хавьер Парадера, Александр Гомес Ильяга, Давид де Хесус Перес.

Напомним, 3 ноября пресс-служба Российского футбольного союза сообщила, что сборная России проведёт товарищеский матч с командой Кубы. Встреча состоится 20 ноября на «Волгоград-Арене» и начнётся в 19:30 мск. В конце февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили сборные России и все российские команды от международных соревнований из-за ситуации на Украине. В октябре этого года команда Валерия Карпина провела две товарищеские игры — с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2).

Купить билет на товарищеский матч сборных России и Кубы можно с помощью сервиса «Билеты».