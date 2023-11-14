Деян Радич: у Кержакова в Сербии хорошая репутация, он ещё может поработать здесь

Бывший вратарь «Ростова» Деян Радич прокомментировал увольнение Александра Кержакова с поста главного тренера «Спартака» из Суботицы.

«Тренерская работа такова, что увольнения тренеров давно не удивляют. Четыре-пять месяцев это и не такой маленький срок. Я не нахожусь внутри, поэтому мне трудно рассуждать о причинах. Видимо, не устроило место в таблице. Не самые лучшие результаты. В сербских клубах тренеры в принципе долго не задерживаются. Речь не только о «Спартаке», в некоторых других командах не лучше. Так что это не вина Александра. Просто, вероятно, никак не могут найти своего тренера.

У Кержакова здесь хорошая репутация. Отличный в прошлом футболист, неплохо начал работу. Он в начале карьеры. Не удивлюсь, если его позовёт какой-то другой сербский клуб. У него есть качества, есть хорошие моменты в работе. Не знаю, сейчас ли, но он ещё может поработать в Сербии», — приводит слова Радича «РБ Спорт».

Напомним, «Спартак» Суботица идёт на 11-м месте в чемпионате Сербии. У команды всего одна победа в семи последних матчах. Российский специалист возглавил клуб 17 июня.