Игрок «Реала» Родриго: не считаю Испанию расистской страной, хотя расисты здесь есть

Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго Гоэс высказался о расистских оскорблениях адрес Винисиуса Жуниора на испанских стадионах.

«То, что произошло, давалось очень тяжело. Я не считаю Испанию расистской страной, хотя расисты здесь есть, как и во всех странах. Мы не можем говорить обо всех из-за меньшинства. У нас нет никаких проблем в этом отношении. На стадионах приходится немного труднее, но в жизни всё спокойно», — приводит слова Родриго Marca.

22-летний Родриго перешёл в «Реал» в 2019 году. В нынешнем сезоне на счету футболиста пять голов и три результативные передачи в 19 играх. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 100 млн. Предыдущее соглашение бразильца с мадридским клубом было рассчитано до конца июня 2025 года.