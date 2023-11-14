Спортивный директор «Баварии» Фройнд: мы сохраняем интерес к Пальинье

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд высказался о возможном переходе в мюнхенскую команду полузащитника «Фулхэма» Жоау Пальиньи.

«Конечно, Жоау Пальинья всё ещё находится на нашем радаре! Наш клуб интенсивно работал над этой сделкой летом, а затем… произошёл странный день трансферного окна. Но мы пока не можем предположить, что произойдёт зимой», — приводит слова Пальиньи журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на Bild.

Напомним, в конце минувшего трансферного окна португальский хавбек почти перешёл в стан мюнхенцев, однако боссы немецкой команды не успели оформить трансфер до дедлайна.

В текущем сезоне на счету Пальиньи 12 матчей за «Фулхэм» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Текущее соглашение игрока с английским клубом рассчитано до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 55 млн.