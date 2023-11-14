В «Пари НН» оценили выступления команды в первом круге РПЛ

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов оценил выступление команды в первом круге МИР РПЛ.

«Нижегородская команда по итогам 15-го тура занимает непривычно высокое для себя в XXI веке место. Это с учётом всех сложностей, которые пришлось пережить нижегородскому футболу. Несколько команд уходило, приходило. Вот, пришла команда «Пари Нижний Новгород». Благодаря работе тренерского штаба и администрации области удалось команду на непривычно высокое место. Тут нельзя говорить, довольны мы или недовольны, — это работа, и получилось то, что мы и планировали. Мы звёзд с неба не хватаем, но хотелось бы, чтобы это был некий плацдарм для дальнейшего роста.

Ожидали ли мы такого результата? Конечно. Была поставлена задача не быть командой прошлого сезона, которая оглядывалась на стыки. Было непростое время для всех, в том числе для болельщиков. Задача на первую половину сезона выполнена, в экваторе мы находимся на той точке, на которой и планировали», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.