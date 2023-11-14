Семшов: «Краснодар» был более стабилен в первом круге РПЛ, чем другие команды

Главный тренер «Чайки» Игорь Семшов высказался об игре «Краснодара» в первом круге текущего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Плотность в таблице связана с тем, что уровень команд немного вырос. Лидеры стали терять очки, и у них не было сбалансированного состава. Для болельщиков хорошо, когда есть такая плотность и в каждом туре могут происходить изменения в турнирной таблице.

«Краснодар» был более стабилен в первой части сезона, чем другие команды. Важно, как начать чемпионат. У «Краснодара» стабильный состав, летом не было больших вливаний. Хорошо, что есть конкуренция за первое место в РПЛ, но надо смотреть чемпионат весной. Основная борьба за чемпионство начнётся, когда останется мало туров [до финиша]», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

На данный момент «Краснодар» лидирует в чемпионате России, набрав 32 очка за 15 туров. «Быки» опережают ближайшего преследователя, «Зенит», на два очка.