Марез: саудовская лига может стать одной из лучших в мире, если темп развития сохранится

Вингер «Аль-Ахли» Рияд Марез рассказал об уровне чемпионата Саудовской Аравии.

«Уровень чемпионата? Он неплох и становится всё лучше. Я ещё изучаю эту лигу. Здесь определённо вкладываются в то, чтобы привлекать лучших игроков, качество исполнителей растёт. Думаю, это только начало.

Пока саудовскую лигу нельзя сравнивать с Европой, но в ближайшем будущем местная лига может стать одной из шести-семи лучших в мире, если нынешний темп развития сохранится», — приводит слова Мареза L’Equipe.

32-летний алжирец перешёл в «Аль-Ахли» из английского «Манчестер Сити» летом этого года за € 35 млн. За это время Рияд успел принять участие в 14 встречах, в которых забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач.