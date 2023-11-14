Президент «Атлетико» Мадрид: Симеоне был самым высокооплачиваемым тренером в мире

Президент «Атлетико» Мадрид Энрике Сересо рассказал о деталях продления контракта с тренером Диего Симеоне, а также уточнил, что аргентинец в какой-то момент был самым высокооплачиваемым специалистом в мире.

«Единственная проблема при продлении контракта заключалась в том, чтобы сократить зарплату Симеоне. У нас есть тренер, который заработал больше всех, но при этом он является тем, кто дал нам больше всех титулов. Это правда, что он был самым высокооплачиваемым тренером в мире, но он заслужил это благодаря титулам, которые выиграл с нашим клубом.

Мы хорошо зарабатывали и поэтому могли позволить себе платить эти деньги, а делать это или нет – наш вопрос, а не широкой публики. Мы должны платить ему, потому что он это заслужил», — приводит слова Сересо Mundo Deportivo.

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