Основатель Omega Advisors Куперман приобрёл миллион акций «МЮ» за € 15,7 млн

Основатель Omega Advisors Леон Куперман приобрёл миллион акций английского «Манчестер Юнайтед» за € 15,7 млн, сообщает Mirror.

80-летний Куперман приобрёл миллион акций «красных дьяволов», что является примерно 2% от всех акций команды, на сумму около € 15,7 млн. Считается, что его собственный капитал составляет € 2,4 млрд. Куперман является основателем нью-йоркской компании Omega Advisors.

Напомним, ранее появилась информация, что владелец INEOS Джим Рэтклифф хочет купить 25% акций клуба. Также он должен был взять на себя полный контроль над футбольными операциями в «Манчестер Юнайтед». Однако, видимо, Куперман и Рэтклифф будут работать в тандеме, чтобы улучшить положение английского клуба.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» после 12 сыгранных матчей в английской Премьер-лиге располагается на шестой строчке с 21 очком.