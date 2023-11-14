Головин проиграл Мбаппе в борьбе за звание лучшего игрока октября в Лиге 1

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин уступил форварду «ПСЖ» Килиану Мбаппе в номинации на звание лучшего игрока чемпионата Франции по итогам октября. Также на награду претендовал полузащитник парижан Уоррен Заир-Эмери.

В октябре россиянин принял участие в трёх матчах французской Лиги 1, в которых забил два гола. На счету Мбаппе три гола и одна результативная передача в трёх матчах. 17-летний Заир-Эмери в трёх играх забил один гол и отдал один ассист.

27-летний Головин в нынешнем сезоне сыграл за «Монако» 11 матчей во французской Лиге 1, где отметился пятью мячами и двумя голевыми передачами. Его стоимость по данным интернет-портала Transfermarkt достигла максимальной отметки в € 30 млн.