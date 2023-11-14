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Игрок «Локомотива» Пиняев отреагировал на слухи о драке с Дзюбой

Игрок «Локомотива» Пиняев отреагировал на слухи о драке с Дзюбой
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Полузащитник московского «Локомотива» Сергей Пиняев отреагировал на слухи о драке с партнёром по команде Артёмом Дзюбой, выложив видео.

Пиняев в своём «Инстаграме»* выложил видео, где российский блогер Хасбик ударил баскетболиста Шакила О’Нила. В этом видео футболист сравнил себя с Хасбиком, а Дзюбу — с американским спортсменом.

Напомним, российский инсайдер Иван Карпов заявил, что во время игры с «Ахматом» (2:1) Дзюба «напихал» Пиняеву за несколько неудачных действий подряд, на что молодой футболист ответил Артёму что-то в духе: «Мы тут все бегаем, а ты вообще пешком по полю ходишь». По окончании матча Дзюба продолжил конфликт в раздевалке, в результате чего между ними завязалась потасовка. Разнимать сцепившихся игроков пришлось другим футболистам «Локомотива».

* — принадлежит компании Meta Platforms, Inc., которая запрещена на территории РФ.

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Источник: Дзюба подрался с Пиняевым после матча со «Спартаком»
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