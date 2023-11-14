Игрок «Факела» Альшин: у нас довольно взрослая команда, но есть выбор и для сборной

Полузащитник «Факела» Ильнур Альшин высказался об отсутствии футболистов из воронежской команды в составе сборной России.

«Можно было кого‑то вызвать — да. Женя Марков идёт среди лучших бомбардиров лиги, так что к кому‑то можно было присмотреться. Как говорят, что у нас довольно взрослая команда, но есть выбор и для сборной», — приводит слова Альшина «Матч ТВ».

Напомним, 3 ноября пресс-служба Российского футбольного союза сообщила, что сборная России проведёт товарищеский матч с командой Кубы. Встреча пройдёт 20 ноября на «Волгоград-Арене» и начнётся в 19:30 мск. В конце февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили сборные России и все российские команды от международных соревнований из-за ситуации на Украине. В октябре этого года команда Валерия Карпина провела две товарищеские игры — с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2).

Купить билет на товарищеский матч сборных России и Кубы можно с помощью сервиса «Билеты».