Нападающий «Локомотива» Дзюба отреагировал на слухи о драке с Пиняевым

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба отреагировал на слухи о драке с партнёром по команде Сергеем Пиняевым.

Дзюба выложил в своём «инстаграме»* видео, где мужчина маленького роста в боксёрских перчатках бьёт высокого оппонента. При этом Артём отметил Пиняева и написал: «Видео слили».

Напомним, российский инсайдер Иван Карпов заявил, что во время игры с «Ахматом» (2:1) Дзюба «напихал» Пиняеву за несколько неудачных действий подряд, на что молодой футболист ответил Артёму что-то в духе: «Мы тут все бегаем, а ты вообще пешком по полю ходишь». По окончании матча Дзюба продолжил конфликт в раздевалке, в результате чего между ними завязалась потасовка. Разнимать сцепившихся игроков пришлось другим футболистам «Локомотива».

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