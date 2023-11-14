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Игрок «Милана» Жиру дисквалифицирован на два матча Серии А из-за оскорбления судьи

Игрок «Милана» Жиру дисквалифицирован на два матча Серии А из-за оскорбления судьи
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Нападающий итальянского «Милана» Оливье Жиру дисквалифицирован на два матча Серии А из-за оскорбления судьи Розарио Абиссо, сообщает официальный сайт Серии А.

В матче 12-го тура итальянской Серии А «Лечче» — «Милан» (2:2) Жиру на 90+3-й минуте получил жёлтую карточку за нарушение правил. Француз сразу же начал оскорблять Абиссо за, что получил прямую красную карточку.

После решения спортивного судьи, нападающий был дисквалифицирован на два тура итальянской Серии А. 25 ноября в рамках 13-го тура Серии А «Милан» встретится с «Фиорентиной», а 2 декабря в 14-м туре сыграет с «Фрозиноне».

В нынешнем сезоне Жиру сыграл за миланцев 15 матчей во всех турнирах, где отметился восьмью мячами и тремя голевыми передачами.

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