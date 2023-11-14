Беннасер: «Милан» постарается выиграть ЛЧ. После полуфинала хочется подняться ещё выше

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер высказался об амбициях своей команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

«В Лиге чемпионов играешь для того, чтобы победить, а не просто для того, чтобы быть участником турнира. Когда команда почувствовала вкус полуфинала, хочется подниматься ещё выше, выступать ещё лучше. Вот почему мы постараемся завоевать этот трофей в текущем сезоне.

Как я и сказал, мы здесь не для того, чтобы просто выступить в группе или дойти до четвертьфинала и на этом закончить. Нет, мы хотим победить. Но, как мы знаем, у многих команд есть хорошие шансы на победу в турнире», – приводит слова Беннасера The National.

Напомним, в прошлом сезоне «Милан» дошёл до полуфинала, уступив по сумме двух матчей принципиальному сопернику — «Интеру» (0:3). На данный момент «россонери» занимают третью строчку в своей группе, набрав пять очков после четырёх туров. Отставание от первого места — два балла.