Источник: сотрудники «Оренбурга» чуть не подрались с агентами после матча с «Динамо»

Несколько сотрудников тренерского штаба «Оренбурга» чуть не подрались с агентами игроков в раздевалке команды после матча 15-го тура МИР РПЛ с «Динамо» (0:2), утверждает телеграм-канал «Мутко против».

После игры двое агентов, одним из которых был Алан Мамукаев из Ultimate Sports, стояли у раздевалки гостей. В подтрибунное помещение их провёл сотрудник «Оренбурга».

Агенты, увидев, что дверь в раздевалку приоткрыта, а внутри есть другие посторонние люди, решили зайти. Однако, как только они это сделали, представители команды заметили, что раздевалка превратилась в какой-то балаган.

После этого сотрудники в грубой форме попросили всех покинуть раздевалку. Мамукаев, который только зашёл, ответил, что с ним не надо так грубо разговаривать. Затем ему тут же прилетел словесный ответ. Далее начался конфликт, во время которого некоторые сотрудники «Оренбурга» решили развести Мамукаева и одного из представителей команды, с кем он спорил, по разным углам.

По итогу, агенты покинули раздевалку. А позже Мамукаев приехал в отель, где поселилась команда и опять встретился с сотрудником команды. По информации источника, во время разговора он пояснил, что он просто хотел пообщаться со своими клиентами, которые разъезжаются по сборным и поэтому зашёл в раздевалку. Затем конфликт закончился мирным путём.