Бывший тренер «Ла Масии» Франк Артига, ныне возглавляющий «Родину», рассказал о работе с молодыми талантами «Барселоны».

«Гави, Фермин Лопес, который не так давно забил в Лиге чемпионов – они по своей комплекции были очень и очень маленькими. В «Барселоне» не стали зацикливаться на этом, а постарались развить этих игроков с технической и тактической точек зрения. В конечном итоге все вырастают. Нужно просто запастись в такие моменты терпением, нужно верить в футболистов, в их талант.

В «Барселоне» верят в футболистов такого типа, они вытворяют с мячом потрясающие вещи! За основу должна быть взята мысль: главное – не победа, а формирование талантов. В академиях Испании это основная установка. Здесь, как во многих других местах, в академиях установка на победу вне зависимости от того, играешь ты хорошо или плохо. Футболистов учат, что если они выиграют, все будут рады, но это не путь академий», – приводит слова Артиги Metaratings.ru.

Гави играет за основную команду «Барселоны» с 2021 года. В текущем сезоне полузащитник провёл за «сине-гранатовых» 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 90 млн.