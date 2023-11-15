Валенсия: Эступиньян — лучший левый защитник в АПЛ, а может быть, и в мире

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Луис Антонио Валенсия высказался о крайнем защитнике «Брайтон энд Хоув Альбион» Первисе Эступиньяне.

«По моему мнению, Первис Эступиньян — лучший левый защитник в Премьер-лиге, а может быть, и в мире. Он проводит невероятный сезон, и ему есть куда совершенствоваться. Он силён в обороне, хорошо владеет мячом, у него улучшились подачи, он очень умён. Я думаю, что он будет продолжать совершенствоваться, потому что он очень профессионален», — приводит слова Валенсии официальный сайт ФИФА.

25-летний Эступиньян перешёл в английский клуб летом 2022 года из испанского «Вильярреала». В текущем сезоне эквадорец принял участие в девяти играх «Брайтона», в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 35 млн.€