IFAB хочет ввести 10-минутное удаление игрока за оскорбление судьи во время матча

Исполнительный директор Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) Лукас Бруд заявил, что организация хочет ввести 10-минутное удаление игрока за оскорбление судьи во время матчей.

«Мы определили неправомерное поведение игроков как серьёзную проблему футбола, и это станет главной темой IFAB в ближайшие годы. Мы рассматриваем, что мы можем сделать с помощью правил игры, либо с помощью рекомендаций и указаний по дополнительным мерам.

Игроки, возможно, не так сильно беспокоятся о том, чтобы получить жёлтую карточку за то, что сказали судье что-то неуместное. Но при этом для них это будет иметь большое значение, если они будут знать, что проведут 10 минут матча за пределами поля. Различные заинтересованные стороны также проявляют большой интерес к этой идеи. В том числе, рассматривается вариант, согласно которому только капитан может обращаться к судье. Игроков, приближающихся агрессивно к арбитру, просто нельзя больше терпеть.

Мы даже видели несколько случаев, когда игроки намеренно шли за судьёй, а другие шли перед ним, чтобы он не мог уйти. Если только капитан сможет подойти к судье, то впоследствии он сможет объяснить своим товарищам по команде, что произошло. Это хорошо сработало в других видах спорта, таких как регби и баскетбол», — приводит слова Бруда The Times.

Организация обдумывает о введении 10-минутного удаления за оскорбление игроком судьи. Также рассматривается возможность подхода к арбитру только капитана команды. Это существенно повлияет на действующее решение, согласно которому судья матча может показать карточку, если два или более игроков окружают его в знак протеста.