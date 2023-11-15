Вальверде: когда я приехал в «Реал», я думал, что я Месси и Криштиану в одном теле

Уругвайский полузащитник «Реала» Федерико Вальверде рассказал о первой тренировке в молодёжной команде клуба.

«Я могу назвать точный момент, когда я понял, что я панк. Слушайте, вам надо кое-что понять. Просто представьте себя на моем месте на секунду. Тебе 17 лет. Два года назад ты спал на полу на раскладушке. А теперь ты подписываешь контракт с мадридским «Реалом». Как тут можно не потерять голову? Когда я приехал в Мадрид, я думал, что я Месси и Криштиану в одном теле. Серьёзно! В своё оправдание скажу, что в 17 лет ты даже не представляешь, насколько ты туп, особенно если тебе дают немного денег и хвалят. Эта комбинация — просто адский наркотик.

Но я очень быстро пришёл в себя. На первую тренировку с «Реал Мадрид Кастилья» (молодёжная команда клуба. — Прим. «Чемпионата») я пришёл в раздевалку, как будто ходил по облакам. Я был настолько уверен в себе. Я даже не помню ничего о тренировке. Всё было как в тумане. Но я помню, что потом все одевались, а я смотрел вокруг, анализировал всё это и тут я действительно начал замечать, во что все одеты.

Ремни Gucci. Совершенно новые Nike, никаких потертостей. Кошельки и сумки Louis Vuitton. Помните, это даже не легенды, не Бензема, не Модрич, не Марсело, а дети! Тут меня как громом поразило осознание: Вот чёрт, Феде. На тебе футболка за два евро. Для меня Zara была дорогой. В Уругвае, если на тебе Zara, значит, ты босс. Я смотрю вокруг и вижу парней с часами, которые стоят больше, чем дом моих родителей. В один момент меня осенило: В этой игре есть уровни, ты, сопляк! Ты никто!

И вот я сижу там в своей грязной форме и даже бутсы не снимаю. Все отправляются в душ, и я вижу нижнее бельё от Gucci. Чёртовы трусы от Gucci! Когда они их придумали? Сколько это вообще стоит? И я думаю: хоть бы в моих сегодня не было дырок. Молю Бога, чтобы моя мама проверила бельё. Я сидел 20 минут, делая вид, что проверяю что-то очень важное в телефоне. Я просто тянул время. Парни смотрели на меня: «Что-то не так, братан? Ты в порядке?».

Я никогда не чувствовал себя таким маленьким. Я дождался, когда все уйдут, и переоделся, когда остались только я и экипировщик. Тем вечером я отправился в H&M и сказал: «Дайте 10 упаковок вашего лучшего нижнего белья». Помню, как сказал себе в тот вечер: «Мужик, ты кем себя возомнил? Это же мадридский «Реал». Ты думаешь, что ты Криштиану? Никакой ты не Криштиану!», — сказал Вальверде в интервью The Players' Tribune.