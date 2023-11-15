Холанд высказался о результативной ничьей в матче «Челси» — «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал ничейный результат матча с лондонским «Челси».

«Это был тяжёлый матч, мне понравилось. Как правило, забивая четыре гола, ты побеждаешь, но нам этого не удалось – так получилось. У нас была парочка шансов зацепиться за победу, но мы этого не сделали. Нам нужно поработать над этим – в следующий раз нам придётся забить пять голов.

Я рад, что забил, но немного разочарован тем, что не удалось выиграть. Одно очко лучше, чем ничего. У нас действительно хорошие результаты. Мы лидируем в чемпионате и уже вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Это были отличные два месяца – честно говоря, лучше, чем в прошлом сезоне. Хорошее начало», – приводит слова Холанда Goal.

12 ноября состоялся матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонский «Челси» и «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Матч завершился вничью со счётом 4:4. Норвежский форвард «горожан» Эрлинг Холанд отметился дублем, а также записал на свой счёт результативную передачу.

После этой игры в активе подопечных Хосепа Гвардиолы стало 28 очков. Команда возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. Лондонский «Челси» с 16 очками идёт на 10-м месте.