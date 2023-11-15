Каземиро может покинуть «Манчестер Юнайтед» и перейти в клуб из Саудовской Аравии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро может покинуть команду.

Как сообщает журналист Алекс Крук в соцсетях, бразильским игроком заинтересованы клубы из Саудовской Аравии. Отмечается, что руководство «Манчестер Юнайтед» заинтересовано в продаже Каземиро на выходных условиях.

31-летний Каземиро перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Реала» летом 2022 года. В текущем сезоне бразилец принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Соглашение между сторонами подписано до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 40 млн.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» после 12 сыгранных матчей в английской Премьер-лиге располагается на шестой строчке с 21 очком.