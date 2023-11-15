Ван Дейк оценил шансы «Ливерпуля» на победу в АПЛ

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк ответил на вопрос, готова ли команда бороться с «Манчестер Сити» за золотые медали чемпионата Англии.

«Надеюсь на это. Я окинул взглядом нашу раздевалку [в воскресенье] и подумал, что у нас команда U23. Но мастерство у нас все равно есть. Если ты достаточно хорош, то ты достаточно взрослый.

Посмотрим. Нам нужны капелька везения, отсутствие травм и стабильность. В целом в этом сезоне дела идут хорошо, но исход не решается в ноябре, ещё многое может произойти», – приводит слова ван Дейка Manchester Evening News.

В воскресенье, 12 ноября, прошёл матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретились «Ливерпуль» и «Брентфорд». Подопечные Юргена Клоппа разгромили соперника со счётом 3:0.

После 12 туров английской Премьер-лиги «Ливерпуль» занимает второе место в таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на одно очко. В следующем туре «красные» сыграют с «горожанами» на стадионе «Этихад».