«Бавария» подписала контракт с 17-летним австралийцем

Мюнхенская «Бавария» подписала долгосрочный контракт с 17-летним австралийским вингером Нестори Иранкундой, сообщает ESPN. Точный срок соглашения не разглашается.

Иранкунда присоединится к «Баварии» 1 июля 2024 года, поскольку правила ФИФА не позволяют ему переезжать в Европу до достижения 18 лет, что произойдёт в феврале.

Футболист родился в Танзании и переехал в Австралию в трёхмесячном возрасте, когда его бурундийские родители бежали из страны из-за гражданской войны.

Иранкунда дебютировал за основной состав «Аделаиды Юнайтед» в 15-летнем возрасте в сезоне-2021/2022. За два сезона в А-лиге он забил восемь голов за 799 минут, в основном после выхода на замену.

Вингер выступает за сборную Австралии U-17. В марте он вызывался во взрослую национальную команду на товарищеский матч с Эквадором, хотя на поле не выходил.