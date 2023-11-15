Альваро Мората: разговор с Симеоне помог мне почувствовать себя важным

Нападающий «Атлетико» Мадрид Альваро Мората высказался о причинах своей хорошей игры на старте сезона.

«Этим летом я поговорил с Симеоне и Мигелем Анхелем Хилем. Это был разговор, чтобы принять решение, и он помог мне почувствовать себя важным, это то, что мне было нужно. Когда чувствуешь доверие со стороны наставника и партнеров по команде, все становится проще. Я чувствую себя самым любимым, это заметно, когда мы играем дома, я это замечаю и очень ценю.

Мы будем бороться за чемпионский титул до конца, у нас есть много возможностей для совершенствования и хорошая группа», — приводит слова Мораты Marca.

В нынешнем сезоне Мората сыграл 15 матчей, забил 12 мячей и отдал 3 голевых передачи.

После 12 матчей «Атлетико» занимает четвёртое место в Ла Лиге с 28 очками. Лидирует в чемпионате «Жирона» (34 очка).

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