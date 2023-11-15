Защитник сборной Кубы назвал двух самых опасных игроков команды России

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Вице-капитан сборной Кубы Карлос Васкес Фернандес в преддверии матча сборных России и Кубы выделил лучших игроков в составе соперника.

«Естественно, я знаю футболистов сборной России. Чаще остальных видел Головина и Миранчука. Оба являются ключевыми игроками на своих позициях и представляются мне наиболее опасными в составе нашего ближайшего соперника», — рассказал Фернандес корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Товарищеский матч между сборной России и сборной Кубы состоится 20 ноября в Волгограде. Стартовый свисток прозвучит в 19:30.

Эта игра станет третьей домашней для российской команды в 2023 году. В марте в Санкт-Петербурге россияне победили Ирак (2:0), в октябре в Москве подопечные Карпина выиграли у Камеруна (1:0).

Весной 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от участия в турнирах под своей эгидой. После этого команда Валерия Карпина играла только в товарищеских матчах.