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Защитник сборной Кубы назвал двух самых опасных игроков команды России

Защитник сборной Кубы назвал двух самых опасных игроков команды России
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Вице-капитан сборной Кубы Карлос Васкес Фернандес в преддверии матча сборных России и Кубы выделил лучших игроков в составе соперника.

«Естественно, я знаю футболистов сборной России. Чаще остальных видел Головина и Миранчука. Оба являются ключевыми игроками на своих позициях и представляются мне наиболее опасными в составе нашего ближайшего соперника», — рассказал Фернандес корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Товарищеский матч между сборной России и сборной Кубы состоится 20 ноября в Волгограде. Стартовый свисток прозвучит в 19:30.

Эта игра станет третьей домашней для российской команды в 2023 году. В марте в Санкт-Петербурге россияне победили Ирак (2:0), в октябре в Москве подопечные Карпина выиграли у Камеруна (1:0).

Весной 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от участия в турнирах под своей эгидой. После этого команда Валерия Карпина играла только в товарищеских матчах.

Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
20 ноября 2023, понедельник. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Куба
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