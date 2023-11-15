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Вице-капитан сборной Кубы — об игре с Россией: это будет красивый матч

Вице-капитан сборной Кубы — об игре с Россией: это будет красивый матч
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Вице-капитан сборной Кубы Карлос Васкес Фернандес рассказал, как в их стране воспринимают предстоящую игру с Россией.

«Не назову точной даты, когда в последний раз сборная Кубы выезжала в Европу. Знаю, что несколько лет назад у неё была пара товарищеских матчей в Испании.

Очевидно, что для нас, сборной Кубы, матч с командой России очень приятен и почётен — ведь нам предстоит встреча с большой сборной. Это прекрасная возможность оценить себя, играя против лучших. Это будет красивый матч», — рассказал Фернандес корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Товарищеский матч между сборной России и сборной Кубы состоится 20 ноября в Волгограде. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Эта игра станет третьей домашней для российской команды в 2023 году. В марте в Санкт-Петербурге россияне победили Ирак (2:0), в октябре в Москве подопечные Карпина выиграли у Камеруна (1:0).

Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
20 ноября 2023, понедельник. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Куба
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