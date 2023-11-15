Президент «Рубина» Сафиуллин: важно не потерять этот настрой после паузы

Президент казанского «Рубина» Марат Сафиуллин обратился к команде после победы в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:0). Руководитель клуба посетил выездной матч.

«Хорошая слаженная игра. Сегодня на поле мы видим команду. Благодаря общим усилиям мы набрали ход и добились отличной серии. Я поздравляю вас и всех болельщиков с этим результатом! Но важно не потерять этот настрой после паузы, в этом году ещё три очень сложные игры, и все ждут от нас положительного результата. Нужно оправдать эти ожидания», — приводит слова Сафиуллина официальный сайт «Рубина».

«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Рашида Рахимова набрала 22 очка после 15 матчей.