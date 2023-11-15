Вице-капитан сборной Кубы: буду очень рад посетить Россию и сыграть на арене ЧМ-2018

Защитник и вице-капитан сборной Кубы Карлос Васкес Фернандес поделился ожиданиями от поездки в Россию.

«Я никогда раньше не был в России. Буду очень рад посетить вашу страну и лучше познакомиться с российским футболом. Я играл на стадионах венского «Рапида», «Аустрии», «Зальцбурга», на «Риасоре» в Ла-Корунье и надеюсь выступить на арене ЧМ-2018 в Волгограде. Считаю, что неплохо провёл последние матчи за сборную Кубы — на Золотом кубке и в процессе подготовки к турниру», — сказал Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Сборные России и Кубы проведут товарищеский матч в понедельник, 20 ноября. Команды сыграют на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Начало встречи — в 19:30 мск.