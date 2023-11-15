Дмитрий Сычёв оценил идею проведения матча между Россией и Кубой в Волгограде

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычёв заявил, что проведение товарищеских матчей сборной России в таких городах, как Волгоград, способствует популяризации футбола для молодого поколения.

«Когда сборная России приезжает в такие города, как Волгоград, Екатеринбург, Краснодар, это даёт огромный толчок, возрастает интерес к футболу. Весь город живёт тем, что может увидеть своих кумиров вживую. Это очень важно и сильно популяризирует футбол для молодого поколения», — заявил Сычёв в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сборная России с 13 ноября проводит учебно-тренировочный сбор в Новогорске. 20 ноября команда Валерия Карпина сыграет товарищеский матч с Кубой в Волгограде. С февраля прошлого года сборные России и российские команды отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.