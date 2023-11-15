Антонио Валенсия: Кайседо из «Челси» входит в пятёрку лучших полузащитников мира

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Луис Антонио Валенсия высоко оценил уровень полузащитника «Челси» Мойсеса Кайседо. По мнению ветерана эквадорского футбола, Кайседо входит в пятёрку лучших полузащитников планеты.

«Кайседо входит в пятёрку лучших полузащитников мира. У него не было предсезонной подготовки с «Челси», но его выступления по ходу сезона становятся всё лучше и лучше. В национальной команде он тоже играет всё лучше и лучше, это радует всех эквадорцев. Мы надеемся, что он будет продолжать совершенствоваться. Он хороший парень, скромный, трудолюбивый. Я смотрел большинство его матчей, и его уровень растёт. Надеюсь, что в конце сезона он станет лучшим в АПЛ», — приводит слова Валенсии официальный сайт ФИФА.