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Защитник «Факела» Божин: видно, что команда прогрессирует

Защитник «Факела» Божин: видно, что команда прогрессирует
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Защитник воронежского «Факела» Сергей Божин высказался о перспективах команды в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«На что способен «Факел» в этом сезоне? Уже видно, что команда прибавляет. Даже в очковом плане — набрали больше на данный момент, чем в том году, если сравнивать. Видно, что команда прогрессирует. А на что способна, покажет результат после 30-го тура. Загадывать рано, ещё есть игры впереди», — сказал Божин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Факел» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Ташуева набрала 19 очков после 15 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», заработав 32 очка.

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