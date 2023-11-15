Хавбек «Челси» Палмер: покидать «Манчестер Сити» было тяжело, но я должен был сделать это

Полузащитник «Челси» Коул Палмер рассказал, почему принял решение покинуть «Манчестер Сити» минувшим летом.

«Гвардиола — очень хороший менеджер, который дал мне возможность проявить себя в самом начале моей карьеры. Поэтому я всегда буду благодарен ему. Кто знает, что было бы, если бы я остался. Может, я бы играл больше, а может, нет. Решение перейти в «Челси» было трудным, я разговаривал с людьми из клуба, со своим отцом, но до конца не понимал, что же мне делать. Я думал об этом каждую минуту на протяжении нескольких дней и в конце концов почувствовал, что для моей карьеры будет лучше, если я покину «Ман Сити». Это был важный шаг для меня, поскольку ранее я играл только там. Я никогда не уходил в аренду, так что переезд в другой город был большим событием для меня», — приводит слова Палмера Sky Sports.

Палмер — воспитанник академии «Манчестер Сити». В «Челси» он перешёл в летнее трансферное окно и в 10 матчах АПЛ нового сезона успел забить четыре гола и сделать две результативные передачи.