Уткин — о новости про драку Дзюбы и Пиняева: один в весе петуха, другой в весе курицы

Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин отреагировал на новость о драке игроков «Локомотива» - Артёма Дзюбы и Сергея Пиняева.

«Честно говоря, когда я прочитал новость о том, что после игры в раздевалке «Локо» подрались Пиняев и Дзюба, я пофантазировал секунд тридцать, как это могло выглядеть (один в весе петуха, другой в весе курицы), и забыл об этом думать. Во всех командах дерутся. Любая команда — это 25 амбициозных самцов, которые претендуют на 11 мест в составе, а дополнительно ещё и на славу. В общем, это случается.

Но клуб решил выпустить на этот счёт заявление, которое, как мне показалось, сочинила нейросеть, списанная из какого-то государственного ведомства по причине слишком казённого для этого госведомства языка. Можно было бы написать и поживее», — написал Уткин в своём телеграм-канале.